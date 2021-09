Bolsonaro diz que Michelle tomou vacina contra Covid nos EUA

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (23) em sua live semanal que a primeira-dama Michelle Bolsonaro foi vacinada contra a Covid-19. Segundo Bolsonaro, que diz não ter sido imunizado ainda, ela lhe perguntou se deveria ou não tomar a vacina -o presidente, no entanto, não contou o que respondeu.

Já em entrevista à Veja publicada nesta sexta-feira (24), o chefe do Executivo confirmou que Michelle se vacinou nos Estados Unidos -durante a live não havia ficado claro se ela foi vacinada antes ou depois de viajar a Nova York, nem quando essa conversa entre os dois teria acontecido.

"Olha o que aconteceu com minha esposa agora nos Estados Unidos. Veio conversar comigo: 'Tomo ou não tomo a vacina?'. Dei minha opinião, não vou falar aqui qual foi. Ela tomou a vacina. É maior de idade, tem 39 anos, e sabe o que faz", disse Bolsonaro.

À revista o presidente disse que tomar vacina "é uma decisão pessoal". "Minha mulher, por exemplo, decidiu tomar nos Estados Unidos. Eu não tomei."

Sobre levar a filha caçula, Laura, para ser vacinada, o presidente afirmou apenas que teria que discutir a possibilidade com Michelle. "Agora, se for para vacinar a Laura, com 10 anos de idade, aí vou conversar com ela e vamos decidir", acrescentou.

Por enquanto, apenas maiores de idade -com qualquer vacina- e adolescentes de 12 a 17 anos -com o imunizante da Pfizer- podem ser vacinados no Brasil, segundo determinado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

Bolsonaro costuma gravar sua live semanal ao lado de convidados -ministros e outras autoridades, na maior parte das vezes-, mas hoje apareceu sozinho na transmissão. Isso porque o presidente está cumprindo isolamento no Palácio da Alvorada desde que voltou dos Estados Unidos, onde o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi diagnosticado com Covid-19.

Nesta sexta, o secretário de comunicação do Planalto, André Costa, informou que o presidente voltará a ser testado no quinto dia útil após o último contato com Queiroga.