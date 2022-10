Bolsonaro diz que foi recebido como popstar e volta a atacar pesquisa na véspera da eleição

"O cara não é bem recebido em lugar nenhum do Brasil. Nem no Nordeste. Fui recebido como posptar em Garanhuns", afirmou, em referência à cidade natal de Lula.

O chefe do Executivo contesta pesquisas de intenção de voto com imagens de comícios e motociatas de apoiadores.

O levantamento mostra que o ex-presidente Lula tem 50% dos votos válidos no primeiro turno, contra 36% do mandatário.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar a pesquisa do Datafolha neste sábado (1º), véspera do primeiro turno, e disse que foi recebido como popstar na terra de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Pernambuco.

