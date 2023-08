Bolsonaro diz que fez depósito de R$ 913 mil para pagar multas da pandemia

O envio do dinheiro ao tribunal paulista acontece após Bolsonaro receber mais de R$ 17 milhões em transferências via Pix identificadas pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras). Aliados do ex-presidente fizeram uma campanha para arrecadar recursos para multas.

Bolsonaro foi presencialmente nesta quarta-feira (16) até uma agência do Banco do Brasil em Brasília. Em junho, ele teve sua conta bloqueada pela Justiça de São Paulo por não fazer o pagamento das multas. A assessoria de Bolsonaro afirmou que o valor de R$ 913.336,08 foi repassado pela Justiça.

O depósito acontece no mesmo dia em que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), enviou um projeto de lei que anistia as multas da pandemia. Aliado de Bolsonaro, Tarcísio pediu caráter de urgência.

