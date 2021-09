Bolsonaro diz que Barroso não convence ninguém sobre urna eletrônica horas após nota de recuo

"Será que alguém levantou lá um artigo com a plaquinha artigo 142? Se levantou, parabéns. Quem fala em artigo 142, não tem problema nenhum. Nós devemos respeitar do primeiro ao ultimo artigo da Constituição", disse Bolsonaro.

Ele também disse que não há problema levantar bandeiras golpistas, como o uso do artigo 142 da Constituição ou AI-5. Na leitura distorcida dos apoiadores do presidente, o artigo seria base para legitimar uma intervenção militar, enquanto o segundo pedido faz referência ao ato mais duro da ditadura.

"Se anuncia que está anunciando novas medidas protetivas por ocasião das urnas é porque elas têm brecha. É porquê, Barroso, elas são penetráveis. Entendeu, Barroso? Ministro Barroso, entendeu? As urnas são penetráveis, as pessoas podem penetrar nelas", disse o presidente, em tom de deboche.

Bolsonaro se referia à fala de Barroso na manhã desta quinta-feira (9). O presidente do TSE e ministro do Supremo chamou o mandatário de farsante por investidas contra as urnas eletrônicas.

Em outro trecho da transmissão, quando afirmava que estava aberto ao diálogo com os Poderes, o presidente disse que pode conversar até mesmo com Barroso. "Ainda que hoje ele deu um cacete lá em mim."

Ele ainda disse que "palavras bonitas" do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, não convencem ninguém.

