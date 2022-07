Bolsonaro diz não temer ações em série na Justiça e fala em continuar fazendo a mesma coisa

"Vocês sabem do outro lado, o que o mal quer. Quer banalizar o aborto, quer aprovar a ideologia de gênero, quer liberar as drogas no nosso país", disse, sob fortes aplausos dos apoiadores.

"Homem só recebe título comigo se for viúvo ou solteiro. Se casado ou união estável, quem ganha é a mulher. A mesma coisa quando se fala do Auxílio Brasil."

Bolsonaro também falou sobre a redução no preço dos combustíveis e mencionou o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Também defendeu suas atitudes na pandemia da Covid-19 e afirmou que foi o único chefe de Estado com uma opinião sobre o assunto. Sua condução da crise à época motivou a instauração de uma CPI no Senado, que pediu seu indiciamento em 2021.

Na Presidência, Bolsonaro só pode responder a processos penais que tenham relação com o mandato. A reportagem, publicada na sexta (22), mostrou que, caso perca o foro especial, ações contra ele poderão ser movidas por procuradores ou promotores pelo país. A realização de motociatas e declarações sobre a pandemia já motivaram procedimentos na Justiça contra ele, com liminares negadas.

SÃO PAULO, SP, E VITÓRIA, ES (FOLHAPRESS) - Em evento com evangélicos em Vitória (ES), o presidente Jair Bolsonaro reagiu neste sábado (23) a uma reportagem do jornal Folha de S.Paulo que mostrou que ele deve enfrentar ações em série na Justiça comum caso não se reeleja.

