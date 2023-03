Bolsonaro diz não haver problema em depor à PF e que ninguém foi buscar joias 'na mão grande'

O ex-mandatário também fez críticas à condução do caso pelo TCU (Tribunal de Contas da União), embora diga que vá cumprir todas as determinações, como a entrega dos objetos. Ele voltou a lamentar a entrega de armas presenteadas, conforme estabeleceu a corte de contas.

"Sem problema nenhum. Vou seguir a orientação dos meus advogados. As joias foram entregues. [Acusação de] descaminho? Meu Deus do céu. Se nós cadastramos, o governo, uma secretaria específica nossa, cadastrou, catalogou [em acervo], a joia não é minha. Ponto final", disse o ex-presidente na noite desta quarta (29), no embarque do aeroporto de Orlando, na Flórida.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.