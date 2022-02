Bolsonaro diz a influenciador que não seria difícil acertar tiro em alvo 'gordinho' como ele

Na quinta-feira (3), Bolsonaro se referiu aos nordestinos usando o termo depreciativo ‘pau de arara’. No dia seguinte, o filho publicou vídeo ridicularizando o trabalho de mulheres em obra do metrô de SP que ruiu.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jair Bolsonaro (PL) escreveu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) que não seria difícil acertar um tiro em um alvo que fosse "gordinho" como o influenciador Cauê Moura, que havia criticado as habilidades do presidente no manuseio de uma arma de fogo.

