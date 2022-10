Bolsonaro diz em bolsão lulista na Bahia que voto tem que ser com a razão, e não com o coração

BELO HORIZONTE, MG, E GUANAMBI, BA (FOLHAPRESS) - O candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (24) que o voto no próximo dia 30 tem que ser dado com a razão, e não com o coração.

O presidente fez comício em Guanambi, no sudoeste da Bahia, uma região em que seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), teve vitória expressiva em várias cidades.

Bolsonaro pediu a eleitores que acompanharam o comício, no centro da cidade, que virassem votos junto a amigos e familiares. "Muita gente votou no PT sem saber direito o que é o nosso governo. Mostrem para eles o que é o nosso governo, que é o da paz, do trabalho, da prosperidade e da liberdade", discursou.

"Vamos conseguir cada um mais um voto entre amigos ou dentro da família, e seremos vitoriosos no dia 30. Não devemos votar com o coração. Devemos votar com a razão."

A viagem à cidade faz parte de estratégia da campanha do presidente para tentar reduzir a diferença de votos para Lula.

Apesar de correligionários do presidente terem pedido, no palanque, voto para ACM Neto (União Brasil), que disputa o segundo turno da eleição para o Governo da Bahia contra Jerônimo Rodrigues (PT), o candidato não participou do ato em Guanambi.

Ao final, Bolsonaro pediu votos para ACM Neto. O candidato já afirmou que, caso ganhe a eleição, governará tanto com Lula como Bolsonaro.

A última pesquisa Datafolha mostrou que Lula vence Bolsonaro por 67% a 29% no Nordeste. A margem de erro é de quatro pontos percentuais. Guanambi é uma cidade-polo, com forte presença de empresas de energia solar e eólica.

O município tem aproximadamente 85 mil habitantes. O estado e a cidade impuseram derrotas expressivas a Bolsonaro no primeiro turno.

Na Bahia, o presidente perdeu para Lula por 69,73% a 24,31% dos votos válidos. Em Guanambi a derrota foi por 64,43% a 30,73% dos votos válidos.

A vitória mais expressiva de Lula na região ocorreu em Boquira, a 230 quilômetros de Guanambi. O ex-presidente teve 89,74% dos votos válidos no município, contra 7,46% de Bolsonaro.

O candidato à reeleição foi recebido em Guanambi pelo prefeito Nilo Coelho (União), que é ex-governador da Bahia, e tio da candidata a vice-governadora na chapa de ACM, Ana Coelho (Republicanos).

Também estava no aeroporto o ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL-BA), e a candidata derrotada na eleição para o senado pela Bahia, Raissa Soares (PL), conhecida como doutora cloroquina.

Médica, a candidata ganhou esse nome por defender o uso do medicamento contra a Covid-19. Não há qualquer evidência científica de que a cloroquina tenha eficácia no tratamento da doença. O pastor Silas Malafaia acompanha o presidente na viagem.