Bolsonaro deve jogar parado no Nordeste, aconselha campanha

A esquerda divide para conquistar. Já tentaram com negros, mulheres, indígenas, etc.", afirmou o candidato à reeleição para Presidência da República.

Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo. Você sabe quais são esses estados? No nosso Nordeste. Não é só taxa de analfabetismo alta ou mais grave nesses estados. Outros dados econômicos agora também são inferiores na região", disse.

O Nordeste seguirá tendo espaço nos programas de rádio e televisão, agora com mais tempo, focando na agenda positiva do presidente. Mas a prioridade segue sendo a região Sudeste.

Por isso, usar esse contingente de aliados para convencer os nordestinos a votar poderia ter um efeito reverso. Por lá, integrantes da coordenação da campanha acreditam ser melhor deixar o assunto eleição esfriar e contar com a abstenção no segundo turno.

