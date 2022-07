Bolsonaro deve associar Lula a Argentina, repetindo Serra há 20 anos

Há 20 anos, na campanha presidencial de 2002, o então candidato José Serra (PSDB) usou o mesmo argumento contra o petista, que disputava sua quarta eleição. "Com todo respeito, não vou ser outra Argentina", dizia um jingle do tucano.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na convenção do PL deste domingo (24), que vai oficializar sua candidatura à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro deve mencionar a Argentina, que vive caos inflacionário, como exemplo do que pode acontecer ao Brasil em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

