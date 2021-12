Bolsonaro deixa PL de lado em live e diz que Moro faz papel de palhaço

Na mesma transmissão, Bolsonaro comemorou a aprovação no Senado da indicação de André Mendonça a ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro disse que até levou Moro a jogo do Flamengo. "Não sabe nem torcer. Se jogar uma bola no chão, não sabe o que fazer."

O presidente ainda disse que "deu moral" a Moro no momento em que o então ministro foi alvo de críticas por revelações de mensagens privadas que trocou com procuradores da Lava Jato.

"Tem também gente do PL, estamos lá. Também de outros partidos que devem caminhar junto conosco, PP, Republicanos", disse, ao mencionar que alguns de seus ministros e aliados mais próximos devem se candidatar no próximo pleito.

Eleito com discurso de oposição aos partidos tradicionais, Bolsonaro modulou o discurso e deixou de fazer ataques aos partidos do centrão.

Bolsonaro se filiou ao PL na terça-feira (30), partido comandado por Valdemar Costa Neto, preso e condenado no escândalo do mensalão. Em 2019, Bolsonaro deixou o PSL e fracassou ao tentar formar o Aliança Pelo Brasil.

