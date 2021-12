Bolsonaro define critérios para uso de imóveis funcionais da Presidência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo Jair Bolsonaro (PL) publicou nesta quarta-feira (29) uma portaria em que estabelece critérios para utilização de imóveis funcionais da Presidência da República. A portaria compila determinações anteriores sobre o tema e detalha os deveres do permissionário, os prazos, os critérios de desempate entre servidores para definir quem poderá ocupar os imóveis. Um dos artigos da portaria estabelece que é vedada a cessão de uso de imóvel funcional a servidor quando ele ou seu cônjuge for proprietário ou cessionário de imóvel residencial em Brasília. O artigo coloca como exceções os ministros e o Advogado-Geral da União, que, portanto, poderão solicitar imóveis funcionais mesmo se tiverem residências em Brasília, o que já estava definido no decreto 980/1993. O jornal Folha de S.Paulo revelou em janeiro de 2018 que Bolsonaro, à época deputado, recebia auxílio-moradia da Câmara mesmo tendo um imóvel em Brasília. Questionado se usou o dinheiro do benefício para comprar seu apartamento, ele respondeu: "Como eu estava solteiro naquela época, esse dinheiro de auxílio moradia eu usava pra comer gente". Na mesma entrevista, disse que venderia seu imóvel próprio e pediria um apartamento funcional à Câmara. A portaria estabelece que os ministros têm prioridade nos pedidos de imóveis funcionais, seguidos por ocupantes de cargos de natureza especial na Presidência e por ocupantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores na Presidência. Também não poderá utilizar imóveis funcionais quem estiver devendo qualquer valor à União em decorrência de utilização anterior desses espaços, ocupando outro imóvel funcional ou recebendo auxílio-moradia. A portaria foi assinada pela Secretaria Especial de Administração da Secretaria-Geral da Presidência.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.