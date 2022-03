Bolsonaro dá entrada em hospital de Brasília após sentir desconforto

Segundo apurou a reportagem, a internação aconteceu para a realização de exames e a suspeita é de nova obstrução intestinal. O presidente se sentiu mal pouco depois do almoço e foi para o HFA no fim da tarde.

SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, na noite desta segunda-feira (28), após sentir um desconforto. A informação foi confirmada pelo presidente do Republicanos, Marcos Pereira, durante evento de filiação dos ministros Tarcísio de Freitas e Damares Alves ao partido. A reportagem também confirmou junto ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

