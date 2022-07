Bolsonaro critica ordem de Moraes para esclarecer falas de ódio

A representação foi protocolada na quarta-feira (13) por sete partidos da oposição e faz parte de uma ofensiva contra o presidente após a morte do guarda municipal petista Marcelo Arruda, morto a tiros no sábado (9) por um simpatizante do presidente.

"É a minha assessoria quem vai explicar isso aí", declarou Bolsonaro e levantou um papel impresso com a notícia sobre o prazo, na qual tinha uma foto de Moraes. "Cidadão está com cara de bravo, hein", disse e riu.

Indicando que os próximos dois dias farão parte do fim de semana, o chefe do Executivo classificou o prazo como "falta de consideração". "Isso leva a conflito entre os Poderes, vão falar que eu estou atacando, mas isso aqui é uma covardia", disse em sua live semanal realizada na noite desta quinta-feira (15).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.