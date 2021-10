Bolsonaro critica Alcolumbre ao cobrar sabatina de Mendonça ao STF

A indicação de um ministro do STF ligado à bancada evangélica é uma demanda de líderes de grupos religiosos, que têm cobrado tanto o governo como o Senado pelo desbloqueio da análise do nome de Mendonça.

RIO DE JANEIRO, RJ, E GUARUJÁ, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou neste domingo (10) o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) por ainda não ter pautado a sabatina no Senado do ex-advogado-geral da União André Mendonça, indicado para o STF (Supremo Tribunal Federal).

