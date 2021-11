Bolsonaro confunde John Kerry com Jim Carrey em entrevista na Itália

BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confundiu nesta segunda-feira (31), em fala a jornalistas na Itália, o nome do enviado especial dos Estados Unidos para questões climáticas, John Kerry, com o ator e humorista Jim Carrey.

O presidente estava em Anguillara Veneta, no norte do país, e falava de encontros que teve com autoridades. "Sim, conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada. Desculpa, não posso falar com vocês", disse. A gafe se espalhou pelas redes sociais na noite de segunda e ficou entre os trending topics do Twitter.

Bolsonaro estava na pequena cidade italiana, de 4 mil habitantes, para receber o título de cidadão do município, local de origem de um bisavô do presidente que emigrou para o Brasil. A passagem da comitiva presidencial pela cidade foi marcada por manifestações contra e a favor do mandatário brasileiro.

Hoje Bolsonaro viajou para a cidade de Pistoia, na região central da Itália, onde participou de uma cerimônia em memória dos pracinhas brasileiros mortos na Segunda Guerra Mundial. A volta ao Brasil está prevista para hoje.