Bolsonaro confirma ter incorporado 2º pacote de joias a acervo privado

A apreensão de joias vindas da Arábia Saudita na Receita Federal em Guarulhos (SP) foi revelada pelo jornal O Estado de S. Paulo na última sexta-feira (3). A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar o caso, e a Receita divulgou nota afirmando que o governo Bolsonaro não seguiu na ocasião os procedimentos devidos para a incorporação dos objetos ao acervo público. Esse conjunto apreendido com a comitiva do então ministro Bento Albuquerque, tem valor estimado em R$ 16,5 milhões.

No último sábado (4), em evento com a direita americana nos EUA, o ex-presidente não havia mencionado esse outro pacote ao dar explicações sobre os presentes enviados pelos sauditas. A existência desse segundo conjunto de joias e sua ida ao acervo privado de Bolsonaro foi revelada pela Folha em reportagem publicada no domingo (5).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.