Bolsonaro compara ato pró-democracia a carta contra drogas assinada por Zé Pequeno

Nesta quinta, ele foi lido em um evento na Faculdade de Direito da USP, com discursos contra o autoritarismo e ameaças do mandatário às instituições.

A elaboração da carta pela democracia lida nesta quinta ganhou força após Bolsonaro fazer seu maior ataque ao sistema eletrônico de votação e à Justiça Eleitoral, ao ter convidado embaixadores do mundo todo para fazer uma apresentação com acusações infundadas de fraude nas urnas eletrônicas.

A publicação é acompanhada de uma foto do presidente com a Constituição de 1988 na mão. "O Brasil já tem sua carta pela democracia: a Constituição. Essa é a única carta que importa na garantia do Estado democrático de Direito", disse.

Na publicação, o mandatário voltou a fazer relação entre o PT e países governados por ditaduras e disse que "assinar uma carta pela democracia enquanto apoia regimes que a desprezam e atacam os seus pilares tem a mesma relevância que uma carta contra as drogas assinada pelo Zé Pequeno, ou um manifesto em defesa das mulheres assinado pelo Maníaco do Parque".

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para chamar de "micareta do PT" o ato desta quinta-feira (11) na Faculdade de Direito da USP em que foi lido um manifesto em defesa da democracia.

