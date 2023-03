Bolsonaro chora e fala em sofrimento e momento difícil longe do país

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS0 - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o Brasil vive hoje um "momento difícil" e chorou ao falar que gostaria de estar no país. O ex-chefe do Executivo participou virtualmente da cerimônia de posse de Michelle Bolsonaro no comando do PL Mulher, nesta terça-feira (21), em Brasília.

"Hoje é um dia muito especial. Estamos aí com o PL Mulher. Obviamente que eu gostaria de estar presencialmente neste evento ao lado da minha esposa e da minha família. Mas a vida se faz de momentos felizes e tristes e tudo passa para ensinamentos para nós", afirmou Bolsonaro, com a voz embargada.

"Creio eu que esse momento difícil para todos nós brasileiros teria que ser dessa forma. Por vezes temos que sofrer para darmos valor a aquilo que está ao nosso lado e por vezes nós desprezamos", seguiu o ex-presidente.

Em sua fala, Bolsonaro disse ainda que o PL é um grupo "bastante homogêneo que tem um ideal de fazer o Brasil justo e liberto". "Nós somos hoje a luz do sentimento da nossa população, com esperança no momento tão difícil que o Brasil se apresenta."

Ele também desejou força às mulheres, em especial Michelle, para "juntos pavimentarmos o futuro do nosso país". E deu um recado aos presentes, afirmando que não é para o "ego subir à cabeça", ao citar "alternativa de poder".

"Que nada suba à cabeça de nenhum de nós, que o ego fique lá para trás. Que cada um de vocês no PL possa entender o momento certo para poder apresentar, não como alternativa de poder, mas como a possibilidade real de poder fazer com que a nossa população realmente seja feliz", disse.

A ex-primeira-dama é considerada uma aposta do PL para a eleição de 2026. O presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, no entanto, afirmou à imprensa antes de o evento começar que ela não tem pretensões de se candidatar a nenhum cargo.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado. Ele viajou no fim de seu mandato e não passou a faixa ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desprezando o rito democrático da transmissão do cargo.

O ex-presidente falou por cerca de oito minutos. Ao final, Michelle puxou o canto de parabéns —Bolsonaro comemora 68 anos nesta terça.

Michelle começou o seu discurso homenageando Bolsonaro, afirmando que ele é um "homem simples que se tornou um grande líder e resgatou o amor e o patriotismo da nossa nação". E se referiu a ele como "mito".

O PL também enxerga em Michelle uma aposta para aumentar a filiação de mulheres na legenda a tempo das eleições municipais de 2024. A ideia é que a ex-primeira-dama participe de caravanas pelo Brasil ainda neste semestre.

"Tenho certeza que contarei com a ajuda de todos vocês nessa grande missão. Agradeço a Deus pelo dom da vida e ao nosso presidente Valdemar por confiar [a mim] essa missão tão desafiadora", disse Michelle em seu discurso.

"Pode ter certeza que darei o melhor de mim para o crescimento efetivo da participação da mulher na política brasileira", seguiu ela.

Participaram do evento nesta terça nomes como o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, filhos do ex-presidente, além do líder do PL na Câmara, Altineu Côrtes, do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, e do senador Magno Malta.

Em seu discurso, Magno Malta fez uma fala transfóbica. Ele disse que mulheres são mais fortes do que os homens, porque "mulher tem útero".

"Mas tem uma coisa que as faz assim: mulher nasceu com uma peça a mais. Os homens são mais fracos porque têm essa peça a menos e nunca vão ter, nem com cirurgia, nem querendo, nem com ideologia. Mulher tem útero. Nunca terão", afirmou.

A declaração ocorre duas semanas após o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) colocar uma peruca e fazer um discurso transfóbico no plenário da Câmara dos Deputados, em ataque a mulheres trans no Dia Internacional da Mulher.

Naquele dia, Nikolas disse que mulheres têm perdido espaço para "homens que se sentem mulheres". "Eles estão querendo colocar uma imposição de uma realidade que não é a realidade", afirmou o deputado.

Esse caso foi tratado com ironia por Eduardo Bolsonaro no evento desta terça-feira (21). No momento em que Nikolas foi chamado ao palco para se juntar às autoridades, Eduardo Bolsonaro pegou o microfone e disse: "Deputado Nikolas vai definir agora o que é uma mulher".