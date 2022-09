Bolsonaro chega a Manaus para comício e reunião sobre 5G

Manaus/AM - O candidato à reeleição pelo PL à Presidência, Jair Bolsonaro, desembarcou em Manaus no início da tarde desta quinta-feira (22) no Aeroporto Eduardo Gomes, na zona Oeste.

Na ocasião, além de alguns apoiadores, aliados como a candidata Débora Menezes e o candidato Capitão Alberto Neto já aguardavam sob um forte sol o pouso da aeronave trazendo o presidente.

Bolsonaro cumpre duas agendas na capital e retornará a Brasília ainda hoje. A participação do mandatário vai encerrar com a participação no comício “Amazonas do Futuro”, que está sendo organizado pelo candidato ao Senado, coronel Alfredo Menezes (PL), o candidato à reeleição ao governo do Estado, Wilson Lima (UB), e pelo presidente regional do Partido Liberal (PL), Alfredo Nascimento.

Na programação oficial está prevista a participação no encerramento de um evento promovido pelo Governo do Estado e Ministério das Comunicações, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques, seguido de uma entrevista a uma emissora local, e participação do comício no Espaço Via Torres, zona Norte de Manaus.