Bolsonaro caminha sem máscara em corredor de hospital, tem evolução, mas segue sem previsão de alta

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro passa bem e segue evoluindo, informou nesta sexta-feira (16), por volta de 13h, o hospital Vila Nova Star, em São Paulo onde ele deu entrada na noite de quarta-feira (14).

O novo boletim médico afirma que Bolsonaro "passa bem e permanece evoluindo satisfatoriamente, com a conduta médica inalterada". A nota, assinada pelo médico Antônio Luiz Macedo e outros quatro medicos, afirma não haver previsão de alta.

Mais cedo, às 11h40, Bolsonaro postou uma foto em que caminha pelo hospital. "Em breve de volta a campo, se Deus quiser. Muito fizemos, mas ainda temos muito a fazer pelo nosso Brasil. Obrigado pelo apoio e orações", escreveu.

Na foto, Bolsonaro está sem máscara, apesar da recomendação do uso da proteção contra a Covid-19. A Folha questionou o hospital sobre a obrigatoriedade do uso da máscara nos corredores, mas ainda não obteve resposta.

Na recepção e do lado de fora do hospital, todos os funcionários e médicos circulam com máscaras.

A manhã foi tranquila em frente ao hospital, com intensa presença de jornalistas, mas sem grupos de apoiadores do presidente. Houve gritos de "genocida" por transeuntes. Jair Renan, um dos filhos do presidente, publicou uma foto em que aparece ao lado do pai, deitado na cama do hospital.

Também pela manhã, o verador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) chegou ao local, e a primeira-dama, Michelle, foi vista deixando o hospital.

Na noite de quinta, auxiliares do presidente compartilharam imagem em que ele aparece lendo papéis e indicaram que Bolsonaro segue trabalhando.

O boletim médico anterior, divulgado na noite de quinta, informou que foi retirada a sonda nasogástrica que Bolsonaro estava usando por causa de uma obstrução intestinal, identificada na quarta (14), quando o presidente se internou no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, com dores e em meio a uma crise de soluços.

O início da alimentação do presidente estava previsto para esta sexta.

O médico Antônio Macedo, que cuida do presidente, afirmou à Folha que inicialmente o paciente receberá alimentação líquida, o que é necessário na fase de retomada da atividade digestiva. Posteriormente, ele passará a receber alimentos pastosos e, finalmente, sólidos.

Na quinta, em entrevista à Rede TV!, Bolsnaro afirmou que estava afastada a necessidade de cirurgia --a transferência do presidente para São Paulo tinha como objetivo inicial verificar se uma operação teria que ser feita.

Ainda na etrevista, Bolsonaro disse que deve ter alta nesta sexta-feira e que as funções intestinais estão se recuperando apenas com o tratamento terapêutico, sem a necessidade de cirurgia.

"Dada a facada que eu recebi e quatro cirurgias, essa obstrução [intestinal] é sempre um risco muito alto. Mas, graças a Deus, de ontem para hoje, evoluiu bastante esse quadro. Então, a chance de cirurgia está bastante afastada", disse o presidente.

Antônio Macedo estava ao lado do paciente durante a conversa e confirmou a melhora. À Folha, depois da entrevista na TV, Macedo disse que, diferentemente do que havia anunciado Bolsonaro, a alta não está prevista para esta sexta.

"A cirurgia, a princípio, está afastada, uma vez que o intestino começou a funcionar e o abdome está mais flácido e mais funcionante", disse Macedo ao programa da RedeTV!.

O médico afirmou ainda que a sonda gástrica que Bolsonaro está usando deve ser retirada, mas que o mandatário terá que seguir uma dieta líquida.

"O presidente hoje [quinta-feira] melhorou. Ele ainda está de sonda gástrica, nós estamos estudando a retirada da sonda porque os barulhos do abdome são bons, os ruídos são bons", afirmou.

"E aquela área obstruída do lado esquerdo [do abdome], fruto de aderências decorrentes de toda essa complicação que ele teve, já esta mais palpável, pode permitir a retirada da sonda gástrica, ainda garantindo dieta líquida", explicou o especialista.