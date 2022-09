Bolsonaro caminha e acena a apoiadores, ao lado de Luciano Hang, alvo do STF

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ao chegar ao desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro (PL) caminhou a pé pela avenida, acenando aos apoiadores nas arquibancadas.

Ele estava acompanhado do empresário Luciano Hang, alvo de operação da Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

De terno verde, o dono do Havan foi muito celebrado pelos apoiadores. Inicialmente, não estava prevista a caminhada do chefe do Executivo, que chegou no Rolls Royce, ao lado da primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Ela subiu na arquibancada de autoridades, na qual se encontram ministros, familiares deles e candidatos.