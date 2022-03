Bolsonaro anuncia Tereza Cristina ao Senado e estreita opções para vice

Interlocutores da ministra, no entanto, dizem que o projeto dela de tentar uma vaga no Senado é antigo e que ela só abriria mão caso houvesse um pedido de Bolsonaro.

O presidente também declarou que dois ex-ministros também podem tentar cargos eletivos. "Tem ex-ministros também. O Marcelo Álvaro Antonio [ex-ministro do Turismo] talvez venha por Minas Gerais e temos o Ricardo Salles [ex-ministro do Meio Ambiente], também, que deve vir candidato a deputado federal por São Paulo", afirmou o presidente.

Na live, Bolsonaro disse ainda que um de seus assessores, Tércio Arnaud, deve disputar a eleição para suplente de senador pela Paraíba. Tércio é um dos integrantes do chamado "gabinete do ódio".

Além de Tereza, ele disse que devem se lançar a candidaturas ao Senado os ministros do Turismo, Gilson Machado (PE); da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves (AP); do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (RN); e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda (DF).

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (10) que a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deve disputar uma vaga para o Senado pelo Mato Grosso do Sul --num movimento que estreita as opções para vice-presidente e fortalece ainda mais o nome do ministro Braga Netto (Defesa) para ser o companheiro de chapa do mandatário.

