Bolsonaro amplia benefícios da PF, e diretor-geral pede farda sem política

"Cabe ressaltar que não haverá a criação ou aumento de despesas ou a concessão de qualquer aumento remuneratório aos servidores. Em verdade, haverá apenas a ampliação do âmbito de aplicação dos recursos do Funapol", afirma nota da Secretaria-Geral da Presidência.

Após a saída de Moro do governo, o Supremo instaurou um inquérito para apurar as acusações. Bolsonaro afirma que o ex-ministro, na verdade, queria forçar uma indicação a ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Apesar da fala, os agentes de segurança fazem parte da base de apoiadores de Bolsonaro. No palco da formatura, ao lado do presidente, ainda estava o deputado Sanderson (PSL-RS), policial federal licenciado.

Os textos permitem que recursos do Funapol (Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades-fim da Polícia Federal) sejam aplicados no custeio de despesas de saúde dos policiais, além de transporte, hospedagem e alimentação de servidores.

