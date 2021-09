Bolsonaro afaga Congresso e STF após ameaças e diz que harmonia dos Poderes é 'alegria do povo'

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Uma semana depois de ter liderado atos de raiz golpista no 7 de Setembro e dias após ter divulgado nota retórica em que abaixa o tom com os demais Poderes, o presidente Jair Bolsonaro promoveu cerimônia no Palácio do Planalto nesta terça-feira (14) na qual distribuiu homenagens a parlamentares e a um ministro do STF (Supremo Tribunal Federal).

Bolsonaro usou o evento, que teve a participação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), além do ministro do STF Dias Toffoli, para afirmar que o Executivo, o Legislativo e o Judiciário são "um só corpo" e que o "bom entendimento" dos Poderes é a "alegria do nosso povo".

"Nosso governo conversa com todo mundo. Esse prêmio, esse simples troféu, é um reconhecimento a todos vocês pela colaboração com o governo e com o Brasil. O que seria do Executivo sem o Senado, sem a Câmara, e também, por que não dizer, em muitos momentos sem o STF? Nós somos um só corpo. O nosso bom entendimento, [é a] alegria do nosso povo", declarou.