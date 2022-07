'Bolsonaro acha que vai ter segundo turno', diz Lula em entrevista ao UOL

Manaus/AM - Em entrevista nesta quarta-feira (27) concedida ao portal UOL, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) por querer participar apenas do debate do segundo turno das eleições. Segundo Lula, pode não haver segundo turno.

“Bolsonaro quer participar do debate apenas no segundo tudo, porque ele acha que pode ter segundo turno, mas pode não ter”, previu Lula durante trecho da entrevista.

O ex-presidente também afirmou que as falas golpistas de Jair Bolsonaro não têm apoio das Forças Armadas do Brasil e que não acredita na possibilidade de uma ruptura democrática no país.

“Acho que ele [Bolsonaro] vai tentar fazer tudo que quer fazer e temos que ter em conta que os militares são mais responsáveis que o Bolsonaro. Convivi com eles e posso dizer que não tenho queixas do comportamento das Forças Armadas. Mantive oito anos de convivência da forma mais digna possível, não criaram problemas, ajudaram no que era possível ajudar”, afirmou Lula.

O ex-presidente disse ainda que Bolsonaro, se tivesse inteligência ou bom senso, faria uma grande festa cívica pelos 200 anos de Independência do Brasil. “Ele quer transformar os 200 anos em um ato dele, quer fazer motociata, quer brincar com a data mais nobre que temos nesse país e é lamentável que seja assim”, afirmou.