Bolsonaristas tentam invadir Ministério da Saúde após ameaçar equipe de TV

Grupos de bolsonaristas também pressionam um bloqueio montado pela polícia em frente ao Itamaraty. Eles querem ter acesso à via que leva ao prédio do STF.

O Ministério da Saúde, em nota, confirmou a tentativa de invasão no edifício-sede da pasta. "A situação foi rapidamente contida pelos seguranças do prédio. Cabe esclarecer que não houve feridos."

Imagens divulgadas pelo portal Metrópoles mostram o grupo avançando sobre a porta e vidros do ministério. A entrada havia sido fechada às pressas com grades para evitar a invasão.

Segundo um integrante da pasta que acompanhou a confusão, os manifestantes cercaram e agrediram um homem que criticava o movimento e, na sequência, partiram para cima de equipes da imprensa. Os jornalistas e o homem buscaram abrigo no prédio do ministério.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um grupo de apoiadores de Jair Bolsonaro tentou invadir a sede do Ministério da Saúde, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (8). A ação ocorre no dia seguinte aos atos pró-governo e de raiz golpista promovidos pelo presidente no feriado do 7 de Setembro.

