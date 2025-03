Bolsonaristas reagem com ironia, crítica e ofensa a fala de Lula sobre 'mulher bonita' na articulação

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Bolsonaristas reagiram com críticas, ironia e ofensa à fala do presidente Lula (PT) nesta quarta-feira (12) sobre a ministra Gleisi Hoffmann, titular da SRI (Secretaria de Relações Institucionais).

Durante evento nesta quarta, o presidente afirmou que colocou Gleisi, "essa mulher bonita", na articulação política de seu governo para melhorar a relação com o Congresso Nacional. A declaração foi dada aos presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A fala de Lula ocorre seis dias após após o vereador Jair Renan (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), divulgar vídeo com comentários misóginos do pai contra petistas. Na fala, Bolsonaro afirma que as apoiadoras do PT são "feias" e "incomíveis".

O ex-presidente tem em seu histórico diversas falas misóginas para desqualificar mulheres com quem teve embates. Já disse, por exemplo, que a deputada Maria do Rosário (PT) "não merece ser estuprada porque é muito feia", pelo que foi condenado a se retratar e pagar indenização por danos morais à parlamentar.

O ex-presidente também já foi condenado a indenizar a repórter Patrícia Campos Mello, da Folha de S.Paulo, por dizer que ela queria "dar um furo a qualquer preço".

Líder da oposição na Câmara, o deputado Zucco (PL-RS) criticou a fala de Lula nesta quarta e afirmou que é "curioso notar que, em um cenário onde se espera que líderes promovam igualdade de gênero e valorizem a competência profissional, nosso presidente opta por reduzir uma mulher a sua aparência física".

"É realmente reconfortante saber que, em pleno 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita que a melhor estratégia para estreitar relações com o Congresso seja nomear uma 'mulher bonita' para a articulação política. Afinal, quem precisa de competência, experiência e habilidade política quando se tem atributos estéticos à disposição?", afirmou Zucco, em nota.

"Ao se referir à ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, como a 'mulher bonita' escolhida para melhorar a relação com o Congresso, Lula nos brinda com uma visão inovadora sobre gestão pública: a política como um concurso de beleza. Talvez devêssemos repensar todo o processo eleitoral e substituir debates por desfiles, já que, aparentemente, é isso que realmente importa na condução do país."

A fala do presidente também foi tema de discursos na tribuna da Câmara.

A deputada Coronel Fernanda (PL-MT) afirmou que "mulher não pode ser escolhida pelo seu atributo físico. Nós temos competências suficientes para ocupar qualquer lugar".

"A fala dele não foi um equívoco, não, foi machista, sim, foi discriminatória. E eu tenho que dizer aqui às mulheres, às deputadas que estão aqui, que têm que fazer, sim, um manifesto contra o presidente Lula", afirmou.

"Nós não somos objeto, somos seres humanos, temos capacidade e condições de defender qualquer lugar onde estamos, em benefício do povo brasileiro. O presidente errou. E ele tem que se retratar, sim, com as mulheres brasileiras."

O deputado bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG) ofendeu Gleisi ao falar sobre o episódio e lembrou que o governo está processando Bolsonaro (PL) pelo comentário sobre as petistas.

"Agora a gente é obrigado a achar as petistas bonitas. Só o Lula mesmo para poder falar que a Gleisi Hoffmann é uma delas", disse Nikolas.

Como mostrou a coluna de Mônica Bergamo, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, denunciou Bolsonaro ao Ministério Público Federal por ter dito que mulheres petistas são "feias" e "incomíveis".

A pasta afirmou que os comentários do ex-presidente buscam "desqualificar mulheres" e reforçam "discriminação de gênero e preconceitos partidários".

Sem citar o nome do colega, a deputada Maria do Rosário (PT-RS) afirmou ser "inaceitável que um parlamentar ocupe a palavra para acusar, seja o presidente da República, seja sobretudo para desrespeitar a ministra Gleisi Hoffmann, ou qualquer uma de nós."

"A ofensa que esse deputado fez a ela aqui e ao próprio presidente Lula ele o fez a todas nós. Nós não estamos aqui para sermos ofendidas. Somos mulheres, mães, trabalhadoras, com vários mandatos, e não podemos aceitar isso", disse Rosário.

A fala de Lula sobre Gleisi se soma a outras gafes do petista em eventos oficiais.

Em julho de 2024, ele condenou a violência doméstica em um evento no Palácio do Planalto, mas disse, "se o cara for corintiano, tudo bem". Em maio, perguntou a uma mãe de cinco filhos e beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida quando ela "vai fechar a porteira".

A fala de Lula se soma a outras gafes do petista em eventos oficiais.

Em julho de 2024, ele condenou a violência doméstica em um evento no Palácio do Planalto, mas, "se o cara for corintiano, tudo bem". Em maio, perguntou a uma mãe de cinco filhos e beneficiária do programa Minha Casa, Minha Vida quando ela "vai fechar a porteira".

Já em janeiro, durante ato para relembrar os dois anos dos ataques golpistas aos Três Poderes, Lula afirmou ser um "amante da democracia" por entender que as amantes são frequentemente mais amadas que as esposas.