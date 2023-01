Bolsonaristas queimam pneus, e bloqueiam estrada em Itajaí (SC)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo de bolsonaristas bloqueou a BR-101 em Itajaí (SC) neste domingo (8).

Um vídeo mostra que o bloqueio começou por volta das 17h30. Os bolsonaristas atearam fogo em pneus na estrada. O Corpo de Bombeiros ajudou a controlar o fogo.

No pior momento, a fila era de quatro quilômetros no sentido Porto Alegre, e de três quilômetros no sentido Curitiba, de acordo com a Arteris Litoral Sul, concessionária da estrada.

Às 18h55 as faixas foram liberadas, e o fluxo normalizado nos dois sentidos.

INVASÕES EM BRASÍLIA

Milhares de extremistas invadiram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e a sede do STF (Supremo Tribunal Federal) na tarde deste domingo.

Os terroristas atacaram primeiro o prédio do Congresso.

Eles enfrentaram os policiais que mantinham bloqueios na área, subiram a rampa do Congresso e, em seguida, tomaram as famosas cúpulas.

Eles também quebraram a vidraça do Salão Nobre do prédio e conseguiram entrar no Congresso Nacional, apesar de enfrentarem resistência da Polícia Legislativa.

Após a tomada do Congresso, um grupo menor também se dirigiu ao Palácio do Planalto, sede do governo federal, e conseguiu entrar na área externa do prédio. Policiais formaram uma barreira para impedir acesso ao interior do edifício, de onde despacham o presidente da República e vários ministros.

Os terroristas conseguiram subir a rampa do Planalto, onde o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu a faixa presidencial há uma semana.

Lula não está em Brasília. Ele viajou para Araraquara, no interior de São Paulo, para avaliar o impacto das chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Na cidade paulista, ele anunciou que decretou intervenção federal no Distrito Federal.