Bolsonaristas ignoram máscaras em aglomerações nas grades, em caminhões e em tendas com churrasco

Embora mais vazia e com avisos frequentes dos organizadores para manter o distanciamento, os participantes ficaram aglomerados próximos ao carro de som durante boa parte do ato.

O que não houve, em uníssono, foi alguma preocupação com o distanciamento entre as pessoas. As aglomerações se repetiam nas grades, no carro de som usado por quem discursava e nos espaços de festa com churrasco, bebida alcoólica e música sertaneja.

