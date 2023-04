Bolsonaristas elogiam presidente linha-dura de El Salvador e veem modelo para o Brasil

"Se a tendência atual continuar, El Salvador poderá se tornar um dos países mais seguros do mundo, com a prisão de mais de 61.000 pessoas, considerando membros de gangues e suspeitos de colaboração", afirma Terra em seu requerimento.

O líder salvadorenho também vem atacando as instituições, especialmente a Suprema Corte do país.

Em fevereiro, Bukele inaugurou a maior prisão da América Latina, com capacidade para 40 mil detentos. Os índices de violência caíram no país, mas entidades de direitos humanos apontam casos de prisão e assassinato de inocentes, entre outros abusos.

