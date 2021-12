Bolsonarista aciona conselho de Ética após ser acusado de agressão por Arthur do Val

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado estadual Gil Diniz (sem partido) também acionou o Conselho de Ética da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) contra o colega Arthur do Val (Patriota), após discussão durante a votação sobre o passaporte da vacina. Os dois trocam acusações sobre a tentativa de Diniz de evitar que Arthur filmasse manifestantes antivacina na galeria da Alesp na quinta-feira (16). Enquanto o deputado do Patriota acusa o colega de agressão, Diniz afirma na representação que Arthur perturbou os trabalhos e incitou a violência no plenário. "É evidente que o deputado, ao praticá-los, abusou das prerrogativas e imunidades parlamentares, quebrando repetidas e reiteradas vezes o decoro que se nos impõe e o Código de Ética que nos rege", diz trecho da representação.

