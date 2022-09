Boca de urna é crime eleitoral com detenção de até 1 ano; saiba como evitar

As autoridades eleitorais alertam partidos e candidatos para que cumpram a legislação e não cometam propagando de boca de urna. A boca de urna consiste na atuação de cabos eleitorais e outros ativistas que se aproximam do eleitor com panfletos na tentativa de aliciamento.

