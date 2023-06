BNDES se opõe a projeto que exige aval do Congresso para empréstimos para exportação

Sobre as dívidas de maus pagadores, o banco lembra que há um fundo garantido que não é formado por dinheiro público. "É um fundo contábil, sem recursos do contribuinte", afirma.

Da carteira do banco, diz ele, apenas 1,3% se refere a financiamentos para exportação. "O governo Bolsonaro praticamente zerou o apoio ao setor industrial para exportar. O governo Lula quer voltar ao que era no passado", afirmou

"O BNDES não coloca um centavo em nenhum país, mas, sim, apoia empresas brasileiras exportadoras, que trazem divisas, geram emprego. É parte importante do resgate da indústria brasileira. Não podemos ficar fechados apenas no Brasil, temos o mundo inteiro para vender", disse.

"Tenho certeza de que o Congresso vai analisar com calma esse projeto e todas as suas implicações. Obviamente o que é proposto vai dificultar o processo de aprovação de operações, pois haverá um trâmite a mais a ser cumprido", diz o diretor de Desenvolvimento Produtivo do banco, José Luis Gordon.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.