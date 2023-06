BNDES deve lançar linha de crédito para produção de ônibus elétricos

O programa de metas do emedebista inclui a previsão de que 20% da frota municipal seja composta por ônibus elétricos até o fim do ano que vem, ou seja, cerca de 2.600 veículos do tipo.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em encontro na sexta-feira (16), o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, avançaram em projeto para criação de uma linha de crédito para empresas que produzam ou tenham interesse em produzir ônibus elétricos no Brasil.

