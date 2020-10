Blog afirma que Globo poderá veicular Lula pedindo Impeachment de Bolsonaro

O Jornal Nacional, da TV Globo, estuda levar ao ar entre hoje (22) e domingo (25) vídeo do ex-presidente Lula pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. As informações são do Blog do Esmael.

Não há nada confirmado, mas o que se fala nos bastidores é que os apresentadores do Jornal Nacional aguardam o 'ok' da direção para exibir o vídeo com o ex-presidente. O Blog afirma ainda que as exibições devem se estender até o domingo, no Fantástico.

Vamos esperar para ver - ou não.