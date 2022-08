Bloco da terceira via investe em retórica de mudança, com desgaste para Bolsonaro

Também se ouviu o mesmo de Ciro Gomes (PDT), que lembrou as declarações do presidente sobre a inexistência de "fome pra valer". Soraya Thronicke (União Brasil) seguiu uma linha parecida ao falar de saúde: "é uma catástrofe o que o Brasil vive".

Uma das declarações mais diretas nessa direção foi feita por Simone Tebet (MDB), logo no primeiro terço do debate. "Precisamos trocar o presidente da República", disse a senadora, atribuindo a Bolsonaro ameaças à democracia e à independência do Supremo Tribunal Federal. Logo depois, ela também criticou o presidente pela gestão do país na pandemia.

