Bela Gil é cotada para vice de Haddad em SP e diz que ficaria honrada com convite

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Filiada ao PSOL desde 2020, a culinarista e apresentadora Bela Gil diz que ficaria muito feliz se fosse convidada para ser vice na chapa de Fernando Haddad (PT) para o governo de São Paulo.

A menção ao nome dela para o posto de vice do ex-prefeito surgiu em encontros recentes de membros da coordenação de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Bela é próxima de Rosângela da Silva, a Janja, que se casou com o ex-presidente em maio.

"Se esse convite for feito, eu ficaria muito honrada, muito feliz, com certeza. Ouvi falar dessa história, mas ainda não conversei com o Haddad sobre isso", disse Bela ao Painel.

"Se isso se concretizar seria uma felicidade, ele [Haddad] sabe da minha vontade de participar mais ativamente do governo e torço por ele muito", completa.

Ela, que tem forte militância em defesa da preservação do meio ambiente e da alimentação saudável, descarta concorrer a deputada estadual ou federal em 2022.

"Queria me candidatar, mas desisti a deputada estadual ou federal. Mas a minha vontade de fazer política parlamentar é viva, continua, e espero que em algum momento eu consiga me candidatar. Mas desisti de 2022", afirma.

O PSOL abriu mão da candidatura de Guilherme Boulos ao governo de São Paulo e espera ter uma posição de destaque na chapa do ex-prefeito, seja com a vice ou com a candidatura ao Senado. O nome que até hoje tem sido tratado como o preferido da sigla é o de Juliano Medeiros, presidente do PSOL.