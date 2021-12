Barroso volta a virar alvo de bolsonaristas após decisão sobre passaporte da vacina

Tão logo o despacho do ministro veio a público, ele passou a ser criticado nas redes sociais por parlamentares da base do governo e páginas bolsonaristas.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A decisão de Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, sobre o passaporte vacinal colocou o ministro novamente na mira da rede de apoiadores bolsonaristas que o atacou à época do imbróglio sobre o voto impresso.

