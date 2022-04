Barroso teve reunião com presidente do WhatsApp para falar sobre 'comunidades'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro Luís Roberto Barroso recebeu diretamente do presidente do WhatsApp, Will Cathcart, a garantia de que a ferramenta que permite grandes grupos na plataforma não seria lançada antes do segundo turno das eleições.

A conversa aconteceu por chamada de vídeo, quando ele ainda era presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). O ministro havia dito em conversas reservadas que estava preocupado com notícias a respeito do novo serviço do aplicativo. A avaliação do magistrado é que seria ruim ampliar o alcance dos grupos de WhatsApp antes do pleito.

Embora Jair Bolsonaro (PL) refira-se a um acordo entre o tribunal e a plataforma, não houve nenhum trato sobre o tema. A decisão de implementar o "comunidades" após o primeiro turno partiu do WhatsApp e só caberia à plataforma decidir por revisar a própria determinação.