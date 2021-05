Barra Torres afirma que governo não se precipitou ao comprar vacina indiana sem autorização da Anvisa

Barra Torres também foi questionado sobre o impacto das declarações do presidente Jair Bolsonaro na negociação para a aquisição dos IFAs (Insumos Farmacêuticos Ativos), para as vacinas.

Em relação à Sputnik V, vacina de procedência russa, o diretor-presidente afirmou que a responsabilidade por destravar o procedimento está toda com o laboratório responsável por essa imunização no Brasil.

