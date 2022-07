Baleia visita Temer e reafirma convenção de Tebet para dia 27

O ex-presidente se mostrou favorável ao pleito, o que obrigou a uma reposta imediata de Baleia reafirmando sua decisão. A ideia do encontro foi evitar que se criasse algum mal-estar entre o atual comandante do partido e Temer.

No dia anterior, Temer havia sido procurado por emedebistas que defendem apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e que argumentaram que a convenção deveria ser adiada para 5 de agosto, último dia do prazo legal, e feita de forma presencial.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, fez uma visita de cortesia ao ex-presidente Michel Temer na tarde desta quarta-feira (20), para explicar pessoalmente sua decisão de manter a convenção do partido para o dia 27 de julho.

