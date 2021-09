Aziz diz que Hang 'age monstruosamente' ao propagar fake news sobre Covid

"Querem o Brasil liquidado economicamente, todo mundo quebrado e as pessoas psicologicamente afetadas", afirmou no vídeo.

A CPI da Covid divulgou um vídeo no qual o empresário questionou os números de mortes em decorrência da Covid-19. Hang afirma que deputados invadiram hospitais de campanha e que eles estavam vazios, diferente do que seria noticiado pela mídia. Em seguida, questiona o método de notificação.

