Ausência de Gleisi do governo frustra movimentos sociais, e MST é chamado a sugerir nomes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A definição de que Gleisi Hoffmann não ocupará a Secretaria-Geral da Presidência do futuro governo Lula (PT) para seguir como presidente do PT frustrou os movimentos sociais que nos últimos anos se uniram em torno de diversas iniciativas, em especial grandes protestos de rua, contra Jair Bolsonaro (PL).

