Ausência de debates na TV marca segundo turno em Aracaju

Os candidatos a prefeito de Aracaju chegam a reta final da campanha do 2º turno sem se enfrentarem em debates. O atual prefeito, Edvaldo Nogueira (PDT), chegou a confirmar presença em alguns, mas sempre acabou desistindo. A candidata do Cidadania, Danielle Garcia, defendia a realização dos debates na TV. Enquanto o atual prefeito tem o apoio do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas (PSD), Danielle é a aposta do senador Alessandro Vieira (Cidadania), que também é delegado e foi a novidade das eleições estaduais de 2018.

Na mais recente pesquisa Ibope, divulgada nesta quinta-feira, 26, Edvaldo aparece com 62% dos votos válidos, ante 38% da delegada, que faz sua estreia na política. A pesquisa tem margem de erro de 4 pontos porcentuais e foi registrada no TRE-SE sob o protocolo SE-05996/2020.

Danielle usou seu tempo de campanha para questionar o não cumprimento de promessas de Nogueira, feitas na eleição de 2016, e criticou a resposta de sua gestão à pandemia da covid-19. A Prefeitura virou alvo de investigação da Polícia Federal por suspeitas de irregularidades na instalação do Hospital de Campanha. Mais de 2.200 pessoas infectadas pelo vírus já morreram na capital sergipana.