Ato na Paulista tem bonecos de Alexandre de Moraes e Bolsonaro

Um grupo circulava pela Paulista com um boneco feito de papel do ministro, com quem várias pessoas pediram para tirar fotos. Na imitação, um cartaz dizia "inimigo do Brasil".

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é alvo de protestos nos carros de som, faixas e até por meio de boneco do magistrado na avenida Paulista.

