Ato na Paulista reúne 8.000 pessoas, diz PM

Além de carregarem faixas com críticas ao governo, os manifestantes inflaram um botijão de gás e um saco de arroz com a imagem do ministro Paulo Guedes (Economia) para reclamar do preço dos combustíveis e dos alimentos.

No fim da tarde, os manifestantes chegaram a ocupar as seis faixas da Esplanada enquanto caminhavam em direção ao Congresso.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a estimativa "foi realizada a partir do uso de imagens aéreas, análise de mapas e georreferenciamento, determinando a extensão do movimento ao longo da avenida, bem como nas áreas adjacentes".

