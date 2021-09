Ato em Brasília começa com gritos de "Fora Bolsonaro" e "Bolsonaro é cria do PT"

A maioria usa roupa de cor branca, mas também há pessoas com camisas da NCST (Nova Central Sindical de Trabalhadores), da CTB (Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil) e de partidos como Novo, PSB, PCdoB e Rede.

Apesar da promessa dos organizadores de evitarem críticas ao PT, os manifestantes carregam faixas com frases como "Nem Lula, nem Bolsonaro". Eles também gritam "aê, o Bolsonaro é cria do PT" e "Fora Bolsonaro".

