Ato de 7 de setembro na Paulista já tem mais de 100 caravanas confirmadas

Entre as faixas sugeridas pelos grupos estão: "Chega de ativismo político no STF", "Queremos o fim da ditadura da toga" e "Sem voto impresso não podemos confiar".​

Em redes bolsonaristas, circulam "manuais de conduta" para os ativistas, especialmente os que virão de fora. Entre as dicas está escrever a data em faixas e camisetas, para provar que as imagens são do dia, e não de eventos anteriores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.