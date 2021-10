Ato contra Bolsonaro é encerrado no Rio de Janeiro

Um dos líderes políticos que discursaram no ato foi o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT). Ele pediu união contra Bolsonaro, mesmo com as diferenças dentro da oposição. Ele foi alvo tanto de aplausos quanto de gritos contrários.

O foco dos manifestantes foi a defesa do impeachment do presidente, que também vincularam o governo ao aumento da inflação e à perda de empregos durante a pandemia.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O protesto no centro do Rio de Janeiro contra o presidente Jair Bolsonaro foi encerrado por volta das 14h45 deste sábado (2).

